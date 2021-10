Politie bevestigt: 21-jarige Valencio haalde stunt uit op motorfiets

De Surinaamse politie heeft vandaag officieel laten weten dat de motorfietser die vrijdagmiddag 22 oktober in de Margarethalaan tegen een schutting aanreed en ter plaatse overleed ten gevolge van zwaar opgelopen letsels, de 21-jarige Valencio Faerber is. Het Korps Politie Suriname heeft ook bevestigd dat hij op een gegeven moment een stunt uithaalde op de motorfiets en daarbij de controle verloor over de besturing van het voertuig.

De politie van het bureau Munder kreeg melding van het verkeersongeval en deed de locatie aan voor onderzoek. Valencio Faerber werd ter plaatse aangetroffen, liggend naast een zwaar beschadigde motorfiets (foto). Hij vertoonde daarbij geen teken van leven meer. Een ingeschakelde arts stelde officieel vast dat de jongeman overleden was.

Volgens het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen, dat Faerber over de Margarethalaan reed, komende vanuit de richting van de Kolonistenweg. Dat hij op een gegeven moment een stunt uithaalde op de motorfiets en daarbij de controle verloor over de besturing van het voertuig.

Het gevolg was dat Faerber tegen een stenenmuur aankwam en daarbij zware verwondingen opliep aan zijn hoofd en rechteronderarm.

Het ontzielde lichaam van Valencio is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie, ter obductie, in beslag genomen. De motorfiets is ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Deze zaak is voor verder onderzoek door de politie van het bureau Munder overgedragen aan de collega’s van de verkeersunit van Regio Paramaribo.