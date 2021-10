Nederlander probeert 33 zangvogels te smokkelen uit Suriname

De politie heeft op donderdag 15 oktober een Nederlander op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden voor het smokkelen van 33 zangvogels naar Nederland. De reiziger had 8 vogels verborgen in tandpasta dozen en die hebben het niet overleefd.

De vogels zijn in beslag genomen en de Dienst ’s Lands Bosbeheer/Natuurbeheer van het Ministerie Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) werd ingeschakeld. Het gaat om de vogelsoorten: sabana rowti, oranka rowti, blauwbaka rowti, picolet, jack, bakba kanari en gelebek.

Na afstemming met het openbaar ministerie zijn de levende vogels in de vrije natuur losgelaten door jachtopzieners van de dienst ’ s Lands Bosbeheer (LBB).

LBB/Natuuurbeheer benadrukt dat voor invoer naar Suriname of uitvoer van Suriname van dieren en planten en of delen ervan of producten vervaardigd met delen ervan, een vergunning voor nodig is. Voor meer informatie ten aanzien van vergunningen kunt u contact opnemen met Sectie vergunningen van Natuurbeheer Sectie educatie en voorlichting op het nummer 479421/471641.