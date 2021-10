Naakte en dronken man breekt enkel tijdens vluchten uit woning

Radjkoemar G. (52) brak zijn enkel toen hij naakt van het balkon van een hoogbouwwoning aan de Kaaimanlaan is gesprongen. Hij wilde waarschijnlijk seks hebben met de 68-jarige vrouw des huizes maar bij betrapping moest hij wegrennen. De politie heeft hem in verzekering gesteld voor poging tot verkrachting en huisvredebreuk.

De man ging op het terrein van de vrouw in Suriname. Hij wist te klimmen op het balkon en kwam via de schuifdeur die op een kier stond, in het huis Hij ontdeed zich van zijn kleding. De vrouw was op dat moment in haar woonkamer en hoorde de voetstappen. Zij zag de man en rende in haar slaapkamer. De vrouw begon om hulp te gillen waarop haar zoon heeft gereageerd.

Radjkoemar G. sprong via het balkon naar beneden en liep de enkelfractuur op. De zoon achtervolgde de dader en alarmeerde de politie die de man heeft aangehouden op zijn woonadres.

De man die in dronken stond verkeerde, is onder politiebewaking opgenomen in het ziekenhuis. Hij verklaart dat enkele honden achter hem renden waardoor hij op het terrein van de vrouw is gegaan. Daarna vertelde hij te zijn geweest om te praten met de vrouw. Het onderzoek duurt voort.