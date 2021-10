31-jarige militair Chadwick Polion botste tegen stilstaand vrachtvoertuig

De bromfietser die afgelopen zaterdagavond ter plaatse het leven liet bij een verkeersongeval op de Oost-Westverbinding in het district Commewijne, is de 31-jarige militair Chadwick Polion. Dat heeft het Korps Politie Suriname maandag bekendgemaakt.

De politie van het bureau Meerzorg deed na de melding van het verkeersongeval de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst van de politie bleek het te gaan om een bromfietser die tegen een stilstaande vrachtvoertuig met trekker was opgereden.

Het slachtoffer vertoonde geen teken van leven meer. Een ingeschakelde arts stelde de dood van Chadwick officieel vast. Het verkeersslachtoffer reed voor de aanrijding over de H.I. Soemitaweg. Hij kwam vanuit de richting van Meerzorg gaande in de richting van Tamanredjo.

Naderhand bleek de overleden bromfietser een militair van beroep te zijn geweest. Het onderzoek van dit verkeersongeval is overgedragen aan de Surinaamse Militaire Politie.