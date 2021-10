Bromfietser gewond na botsing tegen touw overstekende koeien

Een bromfietser is vanmiddag gewond geraakt nadat hij in botsing is gekomen met een touw van twee vastgebonden overstekende koeien. Het ongeval vond plaats op de hoek van de Sir Winston Churchill- en Putcherweg.

De bromfietser reed over de Sir Winston Churchillweg gaande richting Staatsolie. Ter hoogte van de Putcherweg staken de vastgebonden koeien de weg over. De bromfietser probeerde een botsing te voorkomen, maar zijn bromfiets kwam tegen het touw aan.

De man kwam hard te vallen en liep letsels op in het gezicht. Daarnaast klaagde hij van pijn over het lichaam. Hij is per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie werd ingeschakeld en deed de plaats aan voor een onderzoek. Het onderzoek duurt voort.