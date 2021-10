Voorzitter Nederlandse Politiebond reageert in AD op geld uitdelende Atompai

De video van de geld uitdelende voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Mielando Atompai, heeft ook de Nederlandse media bereikt. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), Jan Struijs, heeft vanmorgen in het Algemeen Dagblad gereageerd op het filmpje, waarin te zien is dat Atompai flink wat geld aan een man uitdeelt op een feest.

Atompai is sinds 6 oktober in Nederland met een delegatie van de SPB op uitnodiging en kosten van de Nederlandse bond. Volgens Struijs belde Atompai hem na de ophef meteen op, om uit te leggen wat er gaande was. Tegen de krant zei Struijs:

“Afgelopen weekend was Mielando in Antwerpen met zijn broer, in zijn vrije tijd, in een discotheek. De man uit de video is een straatrapper die kansloze jongeren helpt met een project en Atompai gaf hem geld. Dat ging wel een beetje op zijn, laat ik het zeggen, Surinaams. In een disco, cashgeld, dansende mensen eromheen. Dan is de beeldvorming niet goed.”

De Nederlandse bondsvoorzitter wil zich er verder niet over uitspreken. “Het gaat om een beëdigd politieman, in zijn vrije tijd, met zijn eigen geld. Dus ik laat het aan de Surinaamse bond om zich hierover uit te spreken“, aldus Jan Struijs.

Atompai heeft na het gebeuren zijn verontschuldiging aan de samenleving aangeboden.

Critici in Suriname vinden dat hij met zijn handelingen de integriteitsregels ernstig heeft geschonden en bovendien het Korps Politie Suriname en de SPB ernstig in verlegenheid heeft gebracht: