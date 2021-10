Vrouw beroofd van auto tijdens wachten op inzittende die uitstapte om te plassen

Twee rovers hebben een jonge vrouw (18) in Suriname vrijdag beroofd van een zwartgelakte Toyota Vitz, een telefoon en 250 euro. De beroving vond plaats toen zij een kennis met wie zij in het voertuig was, liet uitstappen om te plassen in het district Wanica.



De jongedame zat in de auto op de kennis te wachten en werd verrast door de rovers, die haar bedreigden met wapens. Zij moest uit de wagen stappen. De mannen stapten in het voertuig en reden weg.

De kennis die was uitgestapt om te urineren, koos ook het hazenpad. De jongedame hield geen verwondingen over aan het voorval en vertelde de politie dat de wagen niet van haar is, maar van een vriend.



De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.