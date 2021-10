Nederlands rijbewijs automobiliste ingevorderd na dodelijk ongeval in Suriname

Een vrouwelijke mede-inzittende van een auto, die afgelopen dinsdag betrokken was bij een verkeersongeval te Nickerie, is een dag later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

De 31-jarige bestuurster H.N., die vanuit de richting van Henar naar Nieuw Nickerie reed in haar voertuig, verloor tot nog toe onbekende reden de controle over het stuur, waardoor de auto over de kop sloeg en in het afvoerkanaal langs de Ir. M.N. Attaoellahweg in de Prins Bernhardpolder terechtkwam.

De mede inzittende Dhanradjie Soman (50) werd als gevolg van het opgelopen letsel voor verdere medische behandeling opgenomen in het Mungra Medisch Centrum (MMC). Echter kwam zij op woensdag 6 oktober te overlijden. Na obductie is het ontzielde lichaam voor de uitvaart afgestaan aan de nabestaanden.

De bestuurster H.N. was in het bezit van een Nederlands- en Internationaal rijbewijs, welke zijn ingevorderd. Zij bleek niet onder invloed van alcoholhoudende dranken te verkeren. Na verhoor is zij na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden.

Het onderzoek wordt verricht door de Verkeersonderzoek Unit Regio-West.