VIDEO: Atompai zegt sorry voor uitdelen geld op feest in Nederland

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Mielando Atompai, heeft zojuist op Facebook zijn verontschuldiging aan de samenleving aangeboden, naar aanleiding van een film die viraal gaat waarin hij geld uitdeelt op een feest in Nederland.

Een delegatie van de Politiebond in Suriname is woensdag 6 oktober naar Nederland afgereisd voor een werkbezoek. Samen met de voorzitter zijn ook de bestuursleden R. Eijk, Y. Branche alsook R. Hellings, lid van het adviesorgaan afgereisd.

“Van sorry zeggen word je alleen maar groter. Jong zijn betekent veel tijd om te leren en beter voor de dag te komen”, zegt de bondsvoorzitter. Volgens hem hebben zij op een feestje wat geld aan een van de best getalenteerde artist van het ghetto gegeven.

“Ik besef mij dat de wijze waarop zulks is gebeurd niet goed is over gekomen bij de samenleving. Reden genoeg om sorry te zeggen en zulke gedragingen in het vervolg achter wege te laten”, aldus Atompai.