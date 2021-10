[INGEZONDEN] – Er circuleert een filmpje op social media waar heel duidelijk te zien is dat de voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Mielando Atompai, euro’s verdeelt. Daarmee heeft hij de integriteitsregels ernstig geschonden en bovendien het Korps Politie Suriname en de SPB ernstig in verlegenheid gebracht. De integriteit van de voorzitter van de SPB is in het geding. Daarover geen enkele twijfel.

Er dient onmiddellijk een diepgaand onderzoek ingesteld te worden naar aanleiding van dit filmpje. Hoe integer is Mielando Atompai als politieagent? Kan hij langer gehandhaafd worden als politieman? Kan hij nog als voorzitter fungeren bij onderhandelingen tussen SPB en de regering? Ja, dan moet hij zijn gezicht maar bedekken. Door de handeling van Atompai, is het imago van het KPS ernstig aan diggelen geslagen. Ik ben benieuwd naar een reactie van het KPS en de minister van Justitie en Politie.

Een delegatie van de SPB onder leiding van voorzitter Atompai, is momenteel op werkbezoek in Nederland op uitnodiging van de Nederlandse Politiebond (NPB). Ik ben benieuwd hoe de SPB-voorzitter zijn handeling zal verdedigen. Het valt niks meer te verdedigen want de hele wereld is getuige geweest van de ernstige overtreding van de integriteitsregels.

De handeling van de SPB-voorzitter is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Hoe zal de NPB reageren op deze onfrisse zaak? Geld verdelen, vooral door een politieagent is erg corruptiegevoelig. Atompai heeft intussen zijn verontschuldiging aangeboden. Milando, een simpele verontschuldiging, dat is je reinste onzin. Als voorzitter van de Surinaamse Politiebond, moet je de eer aan jezelf houden en niets anders.

Het bestuur van de Nederlandse Politiebond had aan de Surinaamse Politiebond onder leiding van een andere voorzitter in goed vertrouwen ruim 150.000 Euro geschonken. De NPB zal ook de handeling van voorzitter Atompai gezien hebben, waar hij bezig is geld te verdelen. Zal de NPB weer bereid zijn geld te geven aan de SPB om te verspillen?

Er is nu werk voor de belastingdienst (fiscus) om die euro’s te halen bij de Atompai. Wat is de herkomst van die vele euro’s. Er rijzen een heleboel vragen over de herkomst van die vele euro’s. Ik hoop dat de fiscus en de politie spoedig zullen ingrijpen in deze onsmakelijke zaak.

Idris Naipal