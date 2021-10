Inhalende bestuurder ramt afslaande automobiliste het kanaal in

Bij een aanrijding tussen twee auto’s vanmorgen in Suriname, is een automobiliste met haar auto in het kanaal terecht gekomen. De vrouw werd aangereden door de bestuurder van de grijze auto (inzet), die een aantal auto’s aan het inhalen was.

Beide bestuurders reden rond 07.15u over de Magentakanaalweg richting de Nieuw Weergevondenweg. Bij de kruising met de Vierkinderenweg besloot de vrouw in de rode auto, rechts af te slaan in voornoemde weg.

De bestuurder van de grijs gelakte auto was op dat moment aan het inhalen en ramde de auto van de afslaande vrouw. Ze vloog hierdoor met haar auto in het kanaal. De geschrokken vrouw werd verwezen naar het ziekenhuis voor een check-up.

De veroorzaker raakte niet gewond. De Surinaamse politie was snel ter plaatse om assistentie te verlenen.