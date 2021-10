Mobiele Unit van COVID Vaccinatie Team kris kras door Suriname

Van Commewijne naar Moengo of Nickerie, maar ook in de verschillende wijken van Paramaribo. De afgelopen maanden hebben de medewerkers van de Mobiele Unit door heel Suriname burgers gevaccineerd. Om dit mogelijk te maken heeft de Alcoa Foundation transport beschikbaar gesteld om te helpen bij de logistiek van het vaccineren.

Suriname gaat nu door een vierde coronagolf. De Delta variant is besmettelijker en dodelijker dan de eerdere varianten. In de maand september alleen waren er meer dan 150 doden te betreuren in Suriname. Dit is veel voor de kleine Surinaamse bevolking van ruim een half miljoen inwoners.

Alcoa Foundation heeft vanwege de urgentie niet alleen zorggedragen voor vervoer, maar ook voor andere noodzakelijke benodigdheden zoals wegwijzers voor de vaccinatie sites, consumpties voor de Mobiele Unit en aanschaf van PPE. De uitvoering van een speciaal project waar vrouwen in het binnenland geleerd werd hoe ze mondkapjes kunnen maken, niet alleen voor hun eigen omgeving maar ook voor de verkoop, is ook door Alcoa Foundation gefinancierd.

Het accent van de steun van Alcoa Foundation ligt op het bijdragen aan het onder controle krijgen van COVID-19 in Suriname.