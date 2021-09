In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 5 coronadoden en 547 nieuwe besmettingen geregistreerd. De nieuwe gevallen zijn aan het licht gekomen uit 1.433 swabs. Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Afgelopen etmaal zijn ook 83 personen genezen verklaard. In de ziekenhuizen worden nu 105 patiënten verpleegd. 19 personen zijn in de intensive care units.

De regering heeft dinsdagavond de COVID-19-maatregelen bekendgemaakt, die gelden van dinsdag 21 september tot en met maandag 11 oktober. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen hoog is en de ziekenhuisbezetting toeneemt, is er geen sprake van een aanscherping van de maatregelen. In essentie zijn de maatregelen van de vorige 3 weken verlengd.

Hieronder het dashboard na de update dinsdagavond.