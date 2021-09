Uitreiking grondbeschikkingen op commissariaat Saramacca

In het kader van de samenwerking tussen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en het commissariaat van Saramacca zijn dinsdagmiddag een aantal bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen uitgereikt aan belanghebbenden in het district.

Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga gaf in het kort aan dat deze uitreiking van de grondbeschikkingen gezien moet worden als het startpunt van de uitvoering van de afspraken gemaakt tussen de minister van Grondbeleid en Bosbeheer Dinotha Vorswijk, de directeur Meredith Vitoli en de dc om de achterstand in de uitgifte in te lopen.

In de komende periode zullen er meerdere momenten voorkomen waarbij burgers van Saramacca zullen worden opgeroepen om hun beschikkingen in ontvangst te nemen op het commissariaat.

De beschikkingen zijn samen met een aantal districtsraadsleden en voorzitters van de ressortraden van Saramacca uitgereikt aan belanghebbenden met in achtneming van de COVID-19-maatregelen.

Bansi-Durga drukt de aanvragers op het hart om op korte termijn de administratieve zaken in orde te maken bij het GLIS-kantoor.