Dronken man slaat vrouw in elkaar na ruzie over zuipgedrag

Een dronken man is na een ruzie met zijn vrouw over zijn zuipgedrag zo boos geworden dat hij haar wreeddadig heeft mishandeld. Hij sloeg haar zelf met zijn vuisten in het gezicht waarbij een voortand is gebroken.

De ruzie begon toen de man dronken thuis aankwam. De vrouw maakte hem duidelijk dat zij dit gedrag niet langer zal accepteren. Haar partner werd toen boos en begon haar te slaan.

Hoewel het slachtoffer haar man steeds zei om op te houden, bleef hij haar mishandelen. De vrouw alarmeerde de politie die de man heeft aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname heeft ingesloten.

Er kwam bloed uit de mond van de vrouw. Zij moest medisch worden behandeld.