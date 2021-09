‘SLM onderhandelt over huur voormalige KLM Airbus A330-200’

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) is in gesprek met een leasemaatschappij over de mogelijke huur van een Airbus A330-200, die voorheen voor KLM vloog. Dat meldt de website luchtvaartnieuws.nl.

Het zou gaan om ofwel de PH-AOM of de PH-AON die nieuw werden geleverd, meldt de site op basis van gesprekken met bronnen bij de SLM. Deze zou gebruikt kunnen worden voor vluchten tussen Suriname en Nederland, waarvoor nu een Airbus A340-300 van Air Belgium wordt gehuurd.

Surinam Airways beschikt al een tijdje niet over eigen vliegtuigen voor deze route. Het vorige toestel, de veel besproken Boeing 777, werd in maart dit jaar teruggegeven aan Boeing.

De KLM nam haar eerste A330-200 in 2005 in gebruik. In november 2019 kondigde topman Ben Smith van Air France-KLM aan dat er binnen KLM definitief afscheid zou worden genomen van de A330-vloot en dat deze vloot in 2025 moet zijn uitgefaseerd.