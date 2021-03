SLM B777 teruggevlogen naar de Verenigde Staten

De veel besproken SLM B777 is woensdag vanuit Amsterdam teruggevlogen naar de Verenigde Staten. Het vliegtuig zal daar in de stalling worden geplaatst nabij Victorville in Californië.

Het vliegtuig was enige tijd uit de roulatie vanwege een technische inspectie en onderhoud. Het technisch onderhoud heeft uitgewezen dat er in het ergste geval rekening moet worden gehouden met een grote kostenpost voor reparatie en zelfs eventueel het moeten vervangen van één van de motoren.

Dit gegeven heeft ertoe geleid dat de directie en overige actoren binnen Surinam Airways, het besluit hebben genomen om de vroegtijdige teruggave van de B777 aan Boeing in te zetten.

In de tussentijd wordt de Mid-Atlantische vliegroute onderhouden door Air Belgium.