Straatparade Zomercarnaval dit jaar coronaproof in Ahoy’

Zomercarnaval, een van de hoogtepunten van Rotterdam Unlimited, is voornemens om de iconische straatparade in 2021 te presenteren in de Arena van Ahoy’, uiteraard coronaproof. Na de straatparade zal men nog kunnen genieten van artiesten uit binnen- en buitenland. De datum is zaterdag 31 juli 2021 en het programma vangt aan om 13.00 uur.

Zoals nagenoeg alle evenementen, wordt ook Rotterdam Unlimited in de wielen gereden door de pandemie. Rotterdam Unlimited wil zoveel mogelijk de kansen vergroten opdat in ieder geval een gedeelte van het vijfdaagse evenement Rotterdam Unlimited plaats kan vinden, waaronder in ieder geval de Zomercarnaval Straatparade, gevolgd door enkele liveoptredens.

“In Ahoy’ is het mogelijk het publiek te controleren op vaccinatiebewijzen of te werken met sneltesten. Een openbaar stadsevenement in het gehele centrum van de stad, wat Rotterdam Unlimited is, zal pas als laatste doorgang kunnen vinden, namelijk als de pandemie onder controle is en het laat zich niet aanzien dat dat in de zomer van 2021 al een feit is”, aldus festivaldirecteur Guus Dutrieux.

Om deze overstap naar Ahoy mogelijk te maken zal er een bescheiden entree gevraagd worden. Rotterdam Unlimited zet hiermee in op de grootst mogelijke kans om zoveel mogelijk onderdelen van het evenement door te kunnen laten gaan, echter zal ook dit concept moeten passen binnen de dan geldende overheidsmaatregelen.



Royalty Election

Het programma op 31 juli in de Arena van Ahoy zal worden voorafgegaan door de Royalty Election, voorheen bekend als de Queen Election, welke op 10 juni plaats zal vinden in Concertgebouw De Doelen. Voor het eerst in de geschiedenis van het Zomercarnaval kan er naast de titel Queen Zomercarnaval, nu ook gestreden worden voor de titel King Zomercarnaval!

Met deze verandering wil de vernieuwde projectgroep stappen zetten naar meer inclusiviteit binnen deze verkiezing. De verkozen kandidaten zullen één jaar lang de titel dragen van Queen & King Zomercarnaval. Het totale programma en entreeprijzen van beide evenementen worden in een later stadium bekend gemaakt.