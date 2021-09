Zusterorganisaties coalitie spreken diepe afkeuring uit over gedrag actievoerders

De Nederlandse zusterorganisaties van de coalitie, ABOP, NPS, PL en VHP, hebben vandaag in een persbericht gereageerd op het protest van afgelopen vrijdag, tegen de Surinaamse president Santokhi. Ze schrijven:

“Hiermede spreken wij onze diepe verontwaardiging en afkeuring uitgesproken over het geëtaleerde gedrag en uitspraken gedaan door een groepje zich noemde actievoerders, op vrijdag 10 september 2021, voor en tijdens de Anton de Kom lezing jegens de president van de Republiek Suriname.

Meer nog de President van ons land van herkomst, Suriname.

Wij respecteren het recht op demonstratie en vrije meningsuiting, echter het doen van denigrerende en beledigende uitspraken jegens het Staatshoofd, zijn geenszins een uiting van wederzijds respect en waardering.

Wat ons ook zeer verbaasd zijn ook de racistische en vulgaire uitspraken, die zijn gedaan richting het Staatshoofd van het land, dat voorop gaat in multiculturele en multi-etnische samenleving, die sinds mensheugenis vreedzaam en in goede harmonie en gebroederlijk naast elkaar wonen en leven.

De President, ook onze President is hier op werkbezoek om ons land van herkomst op de wereldkaart te zetten en netwerken in beeld te krijgen, in het belang van de ontwikkeling en vooruitgang het land en volk.

Wij hopen en verwachten dat deze onbesuisde actie als een incident kan worden beschouwd en de initiatiefnemers tot inkeer komen en zulke acties, die wij met klem afkeuren, in de toekomst achterwege laten.”