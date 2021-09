VIDEO: Guyanese vp Jagdeo aangekomen in Suriname

De Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo is vandaag met een delegatie aangekomen in Suriname. Hij werd verwelkomt door zijn Surinaamse ambtsgenoot Ronnie Brunswijk (foto). Tijdens dit werkbezoek worden diplomatieke banden tussen beide landen aangescherpt. Zaken zullen op bilateraal vlak worden besproken, zei de Surinaamse vp.

“Ondermeer zullen wij brainstormen over het vraagstuk van de klimaatverandering, in voorbereiding naar de klimaatconferentie COP26, welke in Glasgow (Schotland) wordt gehouden begin november. Verder zal worden gesproken over hoe de gevolgen van klimaatverandering voor beide landen te minimaliseren”, aldus Brunswijk.

Aangezien Suriname en Guyana dezelfde kuststrook hebben worden ook de Mangrove bossen onder de loep genomen. Het in stand houden van de Mangrove bossen is zeer belangrijk om afkalving van land aan de kust tegen te gaan. Ik verwacht op elk vlak zeer vruchtbare gesprekken”, zei de vp op z’n Facebookpagina.

De aankomst van Jagdeo bij het presidentieel paleis in Paramaribo: