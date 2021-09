Verdachte dodelijke schietpartij Amsterdam in Suriname aangehouden

De Surinaamse politie heeft een 27-jarige man uit Amsterdam aangehouden, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij op 14 februari dit jaar in Amsterdam.

Bij de schietpartij op het Van Limburg Stirumplein in West, kwam een 29-jarige man om het leven en raakte een man van 35 jaar oud gewond. Voorafgaand aan de schietpartij was er een ruzie, waarbij het slachtoffer niet direct betrokken was.

Volgens de politie kwam het slachtoffer terecht in een ruzie in de relatione sfeer. Hij werd neergeschoten toen hij uit een auto stapte en stierf ter plekke.

Op 25 augustus kon de verdachte Amsterdammer worden aangehouden in Suriname. Op 10 september werd hij door de Amsterdamse politie in verzekering gesteld.