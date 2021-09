Ondanks vierde golf geen aanscherping COVID-19 maatregelen

De Surinaamse overheid zal de COVID-19 maatregelen niet aanscherpen, ondanks het feit dat Suriname op dit moment te maken heeft met een vierde golf aan coronabesmettingen. Deze vierde golf wordt veroorzaak door de Deltavariant van het virus.

Dat is donderdag 9 september naar voren gekomen tijdens een speciale COVID-19 persconferentie, naar aanleiding van de kritische situatie in ziekenhuizen en blijvende toename van besmettingen in Suriname.

Minister Ramadhin van Volksgezondheid vond het begin september ondanks zijn zorgen hierover niet nodig om de coronamaatregelen in het land aan te scherpen. Tijdens een persconferentie zei hij dat mensen nu zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Lees ook: