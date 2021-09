Meeste opgenomen COVID-19 patiënten in Suriname niet (volledig) gevaccineerd

Bijna 80% van het aantal personen dat in de Surinaamse ziekenhuizen is opgenomen vanwege COVID-19, is niet (volledig) gevaccineerd. Van 15% is de status niet duidelijk en slecht 5% is volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit de laatste update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het land zit momenteel middenin een vierde golf en het totaal aantal besmettingen is opgelopen tot bijna 32.000. Afgelopen woensdag 8 september is er een record aan nieuwe dagelijkse besmettingen geregistreerd, te weten 502. Met deze cijfers zal de druk op de zorg alleen maar toe nemen is de verwachting.

Ook omdat de vaccinatiebereidheid onder de bevolking bedroevend laag is. Slechts 25 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. In totaal heeft 42 procent van de bevolking minimaal één prik gehad.

Volgens het Reformatorisch Dagblad (RD) bestaat er veel weerstand tegen vaccineren. Veel mensen laten zich beïnvloeden door valse informatie die via sociale media wordt verspreid. Ook sommige christelijke kerken roepen mensen op zich niet te vaccineren schrijft de krant.

De kans is groot dat Suriname een deel van de gedoneerde vaccins die het heeft ontvangen, moet weggooien omdat zeker de helft van de bevolking nog geen prik is komen halen en dat vooralsnog niet van plan is, aldus het RD.