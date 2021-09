6 coronadoden en 295 nieuwe gevallen op donderdag 9 september

In Suriname zijn er donderdag 9 september weer 6 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal coronadoden in Suriname is hierdoor gestegen naar 752.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 295 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 620 keer testen (48%).

De Surinaamse overheid zal de COVID-19 maatregelen niet aanscherpen, ondanks het feit dat Suriname op dit moment te maken heeft met een vierde golf aan coronabesmettingen. Deze vierde golf wordt veroorzaak door de Deltavariant van het virus.

De cijfers van donderdag 9 september 2021: