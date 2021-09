Boek: Schaduwnatie, de onvolkomen dekolonisatie van Suriname

Wat weten we eigenlijk van Suriname? Van de onafhankelijkheid van het land sinds eind 1975 en van de ontwikkeling sindsdien? Dat het niet goed gaat weten we, maar wat zijn mogelijke oorzaken? Filia Kramp geeft in een essay antwoorden op deze en andere vragen. In haar boek Schaduwnatie dat 22 september verschijnt, legt ze uit waarom Suriname op veel gebieden nog functioneert als in de tijd van de Nederlandse kolonisatie en slavernij. Ook benadrukt zij de urgentie om te transformeren naar een vitale maatschappij.

Ruim 300 jaar was Suriname een kolonie van Nederland. Pas sinds 47 jaar is het land staatkundig onafhankelijk. De jonge republiek ontwikkelde zich tot een schaduwnatie die voortborduurt op het patroon met kenmerken van de koloniale slaventijd, als misleiding, macht, corruptie en verwaarlozing. Hoe komt dat? En hoe kunnen we dat veranderen?

Na het lezen van Schaduwnatie. Een essay over de onvolkomen dekolonisatie van Suriname begrijp je beter waarom het met Suriname gaat zoals het nu gaat. Filia Kramp geeft context aan de manier van leiderschap in het land. Ze denkt ook na over de toekomst en doet een oproep aan alle Surinamers; het is aan hen om het koloniale fundament te transformeren naar een moderne vitale maatschappij. Met menselijke waardigheid en ecologische principes.

Kramp bekijkt de ontwikkeling van Suriname door een pedagogische bril, aan de hand van de kernwaarden van de Kringloop van Moed – een Inheems Amerikaanse levensfilosofie én cultureel erfgoed van Suriname. Dat erfgoed kan zo zijn rechtmatige plaats terugkrijgen in de ontwikkeling van het land. “Onze Inheemse voorouders bewaakten de kernwaarden van gezond samenleven voor ons; alleen door en met hen zijn wij Surinamers”, aldus Kramp.

Filia Kramp (Paramaribo, 1953). Studeerde onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en bekleedde onder meer bestuurs- en leiderschapsposities in diverse organisaties in Nederland. Eerder schreef zij: Kringloop van Moed. Een pleidooi voor alledaags leiderschap (2019).