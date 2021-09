Antonius en Ceres toegelaten als vertaler en tolk in de Franse taal

Ike Antonius en Nancy Ceres zijn toegelaten tot beëdigd tolk en vertaler in de talen Nederlands-Frans en visa versa. De eed werd afgenomen door Directeur Nasier Eskak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), nadat de eed formule werd voorgelezen door het Hoofd van de Afdeling Uitgeverij bij Biza, de heer Eugene Heyns. Na de officiële toelating, werd hun benoemingsbeschikking en proces-verbaal uit handen van de directeur ontvangen.

Ceres is verheugd met de toelating. Zij heeft in Frankrijk gewerkt en heeft gemeend haar kennis bij terugkomst ook in Suriname ten dienste te stellen. Zij is nu beëdigd tot tolk vertaler, terwijl Antonius als vertaler beëdigd werd.

“Ik zeg altijd dat tolken en vertalers culturele bruggenbouwers zijn, want zij zorgen ervoor dat er in een wereld van meer dan 6500 talen, mensen zonder veel moeite kunnen schakelen tussen verschillende talen. Daarnaast is gebleken dat, ondanks de opkomst van verschillende computersoftware vertalingsprogramma’s, de behoefte naar persoonlijke professionele vertalers toch groot is’, aldus Biza-directeur Eskak.

Ook met het oog op internationale relaties tussen landen die niet dezelfde taal spreken, zijn tolken en vertalers onmisbaar. Eskak noemde in dit kader ook de recente samenwerking die is getekend met Frans-Guyana op het gebied van een verbeterde burgeradministratie tussen beide landen. Eerder dit jaar is op het ministerie een groep van zes tolken en vertalers toegelaten in verschillende talen.