Man beschoten na bezoek aan sekswerkster

Een man is woensdagavond na het bezoek aan een commerciële sekswerkster in Paramaribo beschoten door een ander. Hij liep een schotverwonding in zijn rechterkuit op en moest met de ambulance worden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De man haalde een commerciële sekswerkster op aan de Crommelinstraat om seks met haar te hebben. Nadat zij seks met elkaar hadden, besloot hij haar weer af te zetten. De klant zette haar af aan de Crommelinstraat en ging naar zijn huis.

Op een bepaald moment kon de man zijn telefoon niet vinden en vermoedde dat de sekswerkster die heeft gestolen. Hij reed terug naar de Crommelinstraat en ontmoette ene Dougla daar met wie hij ruzie kreeg. Dougla haalde een vuistvuurwapen tevoorschijn en loste een schot op de man die geraakt is.

De zonen van Hermandad in Suriname hebben de plaats aangedaan voor een onderzoek. Aan de opsporing van de schutter wordt er gewerkt.