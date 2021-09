9-jarig meisje in ziekenhuis overleden na aanrijding

De 9-jarige voetganger Antyshia Lynch is op vrijdag 27 augustus tijdens het oversteken door een personenauto aangereden aan de Welgedacht A weg in Suriname. Het meisje liep zware verwondingen op en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij werd ter verpleging op de afdeling Intensive Care opgenomen, maar liet op dinsdag 31 augustus in het ziekenhuis het leven.

Wetsdienaren van de afdeling Verkeersunit van regio Midden die na de melding van de aanrijding de locatie aandeden, constateerden dat de personenauto over de Welgedacht A weg reed. De bestuurster van het voertuig kwam vanuit de richting van de Indira Ghandiweg en ging richting de Magentakanaalweg. Op het moment een ander voertuig dat uit tegengestelde richting haar ter hoogte van de Misserweg passeerde, stak de scholier Antyshia de weg over. Het meisje werd daarbij aangereden door de 33 jarige bestuurster en liep zware verwondingen op.

Het rijbewijs van de bestuurster die niet onder invloed van alcohol verkeerde is ingevorderd. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Santyshia door de politie ter obductie in beslag is genomen.

Het dossier ter zake zal voor verdere afhandeling worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.