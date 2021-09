Vrouw misbruikt naam van ander om man op te lichten en af te persen

De politie in Suriname heeft dinsdag Shashikala N. voor afdreiging en oplichting aangehouden in Paramaribo. Zij eiste 3.000 euro van een man die in Nickerie woont, waarbij zij de naam van ene N.B. heeft gebruikt om het geld te kunnen ontvangen.

N.B. deed zaken met de desbetreffende man, waarbij zij goederen in buitenland voor hem bestelde en leverde. Shashikala N. kwam achter de gegevens van man en begon geld van hem te eisen. Zij hield hem voor dat zij dringend 3.000 euro nodig had. Indien zij het geld niet zou ontvangen, zouden personen op de man afgestuurd worden.

Ook hield zij hem voor goed bevriend te zijn met N.B. die goede contacten heeft met bepaalde personen zoals Melvin Linscheer. De man nam toen contact op met deze N.B. N.B. stapte naar de politie om aan te geven dat haar naam werd misbruikt door Shashikala N.

De politie deed toen een onderzoek en nam een verhoor van de man ook af. Op die manier kwam aan het licht dat er sprake zou zijn van afdreiging en oplichting. Shashikala N. is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.