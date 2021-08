Bewoners Wanica ontvangen grondpapieren

De bewoners van het district Wanica hebben op vrijdag 27 augustus 2021 hun grondbescheiden ontvangen. Dit gebeurde op het commissariaat Zuid-Oost, waar de papieren uit handen van president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk, parlementsvoorzitter Marinus Bee, minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en GBB-directeur Meredith Vitolie in ontvangst werden genomen. Met deze uitgifte geeft het ministerie verder invulling aan het inlopen van de achterstand in uitgifte van grondpapieren.

“Als minister probeer ik alles zo snel als mogelijk in orde te maken en mijn verplichtingen na te komen”, zegt minister Vorswijk. De bewoners van Wanica wachten al heel lang op hun beschikking. De bewindsvrouw geeft aan dat er stapels aanvragen liggen op het ministerie. Elke aanvraag wordt serieus genomen en behandeld. De achterstanden kunnen niet in een keer worden ingelopen, maar er is een start gemaakt. Minister Vorswijk vraagt de gemeenschap niet teleurgesteld te zijn. Ze verzekert dat eenieder geholpen zal worden zolang er voldaan is aan de wettelijke eisen.

President Santokhi toonde zich zeer ingenomen met het feit dat zijn geboortedistrict aan de beurt is. Als bewoner van Wanica heeft hij de grondproblemen ook zelf ervaren en langer dan 10 jaren moeten wachten voordat hij zijn grondpapieren in handen had. Het staatshoofd wil met een geautomatiseerd systeem dit lange wachten tot het verleden doen behoren. Er zal binnenkort een website gelanceerd worden voor meer transparantie. De regering werkt er hard aan om elke Surinaamse burger van een stukje grond te voorzien. “Het hebben van een stuk grond betekent zekerheid in het leven.” President Santokhi spreekt de hoop uit dat men hiermee voor ontwikkeling kan zorgen in verschillende sectoren zoals cultuur, landbouw en veeteelt.

Minister Vorswijk deed het verzoek aan de burgers van Wanica om hun zaken binnen zes maanden in orde te maken. “Gaat u naar het MI-Glis kantoor om uw administratieve zaken af te handelen. Verzuimt u dit te doen, dan is de kans groot dat u uw beschikking kwijtraakt”, aldus de bewindsvrouw.