Ook in Suriname extra aandacht voor Sikkelcelziekte komende maand

De Sickle Cell Awareness staat inmiddels voor de deur. September is in een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika uitgeroepen tot de National Sickle Cell Awareness month. Gedurende deze periode worden er door verschillende Sicklecell organisaties projecten uitgevoerd om de awareness rondom Sikkelcelziekte te vergroten.

Ook in Suriname wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan Sikkelcelziekte in September. Voor Andressa Hunsel Ambrose, Sandrina Hunsel Beverdijk, dokter Kevin van ‘t Kruys (Kinderarts) en dokter Nicole Oldenstam (Internist Hematoloog) was het een geschikt moment om een nieuw concept te launchen.

“Hydration week – Drink flink en win”, dit is de naam van het project welke een week zal duren en wel van 29 augustus tot en met 4 September. Gedurende de Hydration week zal er gefocust worden op het belang van voldoende water drinken bij kinderen die leven met Sikkelcelziekte.

Wat is hydration?

Hydration is de engelse benaming voor hydratatie. Hydratatie is niets minder dan “genoeg drinken”. Bij kinderen met Sikkelcelziekte is het belangrijk om advies te vragen aan hun kinderarts om na te gaan hoeveel water zij moeten drinken op dag basis, want als er bij deze kinderen uitdroging plaatsvindt is de kans op het sikkelen van de rode bloedcellen veel groter.

Drink flink en win

Gedurende deze week zullen de ouders een grote rol spelen bij het helpen zoeken naar informatie over hydratatie en sikkelcelziekte. Wij willen middels dit concept zowel de ouders als de kinderen actief laten participeren door zelfstandig de informatie te zoeken. Het is als een soort “zoektocht” en wanneer je alle stappen hebt gevolgd kan je de puzzel in elkaar zetten.

Tijdens de afsluiting van de hydration week gaan we met de deelnemers een virtuele feestelijke afsluiting hebben. De kinderen kunnen dan hun ervaringen en antwoorden met de groep delen en leuke prijsjes winnen.

Wie mag meedoen aan dit project?

Aangezien we het hebben over Sickle cell awareness is het belangrijk dat ook kinderen zonder sikkelcelziekte weten wat het precies inhoudt. Want als je met een vriendje in de klas zit, begrijp je beter wat er gebeurd. Of als je een nicht hebt met sikkelcelziekte, kan je al heel vroeg begrijpen wat deze ziekte inhoudt. Awareness is enorm belangrijk. En in deze digitale tijd, dagen wij zowel de ouders als kinderen uit om hun mobieltjes/internet te gebruiken om op zoek te gaan naar informatie waar zij waarschijnlijk nog niet bewust van zijn.

Hoe kunnen de kinderen meedoen?

Men kan zich registreren door een whatsapp berichtje te sturen naar: +597 8759242 of een email naar: sicklecellforkids@gmail.com

Dankzij de sponsors is het mogelijk geweest om de kinderen te voorzien van voldoende water, kadootjes en nog veel meer. Zonder de sponsors en ons dreamteam was dit project niet mogelijk geweest.