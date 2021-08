Stremming Afobakaweg zal ruim een week duren; alternatieve route voorhanden

De stremming van de Afobakaweg in Suriname, waar sinds vrijdag werkzaamheden plaatsvinden, zal ruim een week duren naar gelang de weersomstandigheden gunstig zijn. D e Wegenautoriteit en het Surinaamse ministerie van Openbare Werken vragen weggebruikers om rekening hiermee te houden en alternatieve routes te kiezen.

De werkzaamheden vinden plaats aan de Afobakaweg nabij mast 34 en 40, waar vermoedelijk sprake is van duikers die verstopt of beschadigd zijn. Daar is de weg open gegraven om ophopend water langs de weg ontstaan door regen, de mogelijkheid te geven zich te verplaatsen.

Hoe dat geschiedt is goed zichtbaar in onderstaand filmpje (tekst loopt door na flimpje):

In een brief vraagt de wegenautoriteit het verkeer vanuit Paranam met bestemming Brokopondo, vanuit de Afobakaweg rechtsaf te slaan in de D.D. Bouterse Highway om via de Kennedyweg en de Weg naar Kraka (achter Zanderij) weer op de Afobakaweg te komen.

Het verkeer vanuit Brokopondo met bestemming Paranam zal evenzo vanuit de Afobakaweg bij Kraka linksaf dienen et slaan in de Krakaweg (richting Zanderij) om via de Kennedyweg en de D.D. Bouterse Highway weer op de Afobakaweg te komen.