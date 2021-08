VIDEO: Stremming Afobakaweg na breuk in wegdek

Op de Afobakaweg in Suriname is momenteel sprake van een stremming. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de weg is weggegraven bij werkzaamheden van Openbare Werken. Dat blijkt uit een fimpje dat eerder op de dag gemaakt is en te zien is op Save Suriname (onderaan).

Volgens de eerste informatie is de breuk door de wegenautoriteit zelf gemaakt, omdat er gewerkt wordt aan het afvoeren van water langs de weg. Al een hele poos ligt er flink wat water langs de weg. Er werd een deel weggegraven, waarna de situatie is verergerd (foto onder).

Het gaat om de weg ter hoogte van mast 39 en 40, gelegen tussen de Krakaweg en de Desi Bouterse Highway.

De beelden: