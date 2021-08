Bejaarde vrouw valt in slaap en vergeet pot op vuur

Een 77-jarige bejaarde vrouw in Suriname, is donderdagavond in haar woning in Paramaribo in slaap gevallen terwijl een pot op vuur stond. Zij schrok wakker van de rookontwikkeling.

De vrouw woont alleen in een laagbouwwoning die van steen is opgetrokken. Zij viel in de avonduren in slaap en vergat dat zij een pot op vuur had gelaten. Zij schrok echter wakker toen er sprake was van een enorme rookontwikkeling in het huis.

De Surinaamse brandweer en de politie waren uitgerukt naar het adres. De brandschade is beperkt gebleven tot de pot die op vuur was achtergelaten. Het gasfornuis had ook wat brandsporen.

Niemand is gewond geraakt. Het huis is verzekerd tegen brand.