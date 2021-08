1 dode nadat bromfietsers frontaal op elkaar botsen

Een 55-jarige bromfietser is afgelopen zondag om het leven gekomen, nadat hij zaterdagavond betrokken was bij een frontale aanrijding met een andere bromfietser aan de Martin Luther Kingweg ter hoogte van Wanda supermarkt. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Onderzoek wees uit dat de bromfietser I.P. (33) met zijn duo rijdster F.T. (15) reed over het bromfietspad komende vanuit de richting van Houttuin en gaande in de richting van Latour. De andere bromfietser Sieuwdjagat Sital reed in tegengestelde richting. Ter hoogte van Wanda supermarkt reed het latere slachtoffer door tot nog toe onbekende reden op de rijhelft van zijn tegenligger, met als gevolg de aanrijding.

De politie van het bureau Livorno die na de aanrijding de locatie aandeed trof Sieuwjagat in bewusteloze toestand met zware verwondingen op het wegdek aan. De andere bromfietser en zijn duorijder klaagden van pijn over hun hele lichaam.

Per ontboden ambulance werden de drie gewonden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling zijn de bromfietser I.P en zijn duo rijdster F.T. heengezonden, terwijl Sieuwdjagat in kritieke toestand in het ziekenhuis werd opgenomen.

In de vroege ochtend van zondag 15 augustus kwam de vijftigplusser in de ziekeninrichting te overlijden. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo, aldus de politie.