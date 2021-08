Moeder laat jongetje bij vreemde vrouw achter en komt niet meer terug

De Surinaamse politie is op zoek naar meer info over dit jongetje, dat door zijn moeder bij een vreemde vrouw is achtergelaten. Deze vrouw was op vrijdag 30 juli op een poli van het Academisch ziekenhuis, toen de moeder van dit kindje haar benaderde met het verzoek even op hem te letten, aangezien zij naar het toilet wilde.

De vrouw heeft de moeder sedertdien niet terug gezien. Ze nam het jongetje mee naar haar huis, in de hoop dat de moeder het kind zou komen halen. Dit is echter nimmer gebeurd. Op maandag 16 augustus ging zij met de peuter van ongeveer 2 jaar naar de politie van Jeugdzaken.

Aangezien de naam van zowel de moeder als de peuter niet bekend is bij de politie, vraagt het Korps Politie Suriname hulp van de samenleving om de moeder van dit kind te kunnen achterhalen. Personen die dit kind herkennen kunnen contact opnemen met de Politie van jeugdzaken op het nummer 404673/404679/404565.