Man op klaarlichte dag ontvoerd in centrum Paramaribo

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft maandag vier verdachten aangehouden, voor de ontvoering van een man aan de Anton Dragtenweg in Suriname. Een van de mannen, Steven A. (links op de foto), wordt in Guyana gezocht in verband met een moordzaak.

Het viertal, een taxichauffeur en drie inzittenden (foto), ontvoerde de man op de hoek van de Ladesma- en Saramaccastraat in het centrum van Paramaribo. Zij lieten hem onder bedreiging van een wapen in het voertuig stappen en reden met hem naar de Mauriciusstraat. Het slachtoffer wist van die locatie weg te rennen.

De verdachten reden toen naar de Anton Dragtenweg, waar zij werden klemgereden en aangehouden door de Surinaamse politie.

Bij de verdachten werd een wapen aangetroffen. Ook is een hoeveelheid marihuana gevonden. Verder is de auto waarin de mannen zich verplaatsten, in beslag genomen.

Tot maandagavond 19.00u, had het slachtoffer zich nog niet gemeld bij de politie.