Suriname wil naar bredere en meer strategische samenwerking met Brazilië

Suriname wil naar een bredere en meer strategische samenwerking met Brazilië. De relatie zal vooral op het stuk van politiek overleg en samenwerking in de private sector verbreed moeten worden. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft tijdens een bezoek aan zijn Braziliaanse collega Carlos Alberto França benadrukt dat Suriname de samenwerking zoals die er nu is, waardeert. Zich richtend tot minister França sprak minister Ramdin van een vruchtbaar bezoek.

Hij sprak van een waardevolle en sterke relatie tussen beide landen en een die Suriname wil verdiepen. “De regering geleid door president Chandrikapersad Santokhi is er een op basis van mensenrechten, verantwoord beleid en een onafhankelijke rechtstaat. Deze zijn waarden die we delen met Brazilië en diens regering”, aldus minister Ramdin. Hij sprak ook zijn dank uit voor de gelegenheid die president Santokhi eerder had om een telefonisch gesprek te voeren met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

Beide staatshoofden hebben in juli telefonisch gesproken over de verdere verdieping van de relatie. “Dat is de basis waarop we proberen deze relatie verder invulling te geven”, voegde de bewindsman eraan toe. Hij noemde de technische samenwerking met de Brazilian Coorperation Agency (ABC) – een technische samenwerking tussen Brazilië en de Caricom – geweldig en Suriname voelt zich bevoorrecht om hierin het grootste portfolio te hebben.

“Wij willen onze samenwerking op technisch gebied zeker verruimen naar nieuwe gebieden en we zullen verder diverse discussies op technisch niveau hierover hebben”, ging minister Ramdin verder. Hij benadrukt dat Suriname de samenwerking en technische ondersteuning waardeert die kunnen helpen een sterkere economie te bouwen. De bewindsman sprak ook zijn dank uit voor de begeleidende en ondersteunende rol van de Braziliaanse executive director Afonso Bevilaqua bij het Internationaal Monetair Fonds (MF) in de onderhandelingen met deze organisatie. Suriname behoort net als Brazilië tot dezelfde regio bij het IMF.

Behalve dat er op politiek gebied reeds strategische zaken zijn besproken, verwacht minister Ramdin de komende maanden ook discussies op het gebied van samenwerking in de private sector tussen de twee landen. Verder zullen ook nieuwe beleidsinzichten gedeeld worden. “We willen ook naar een niveau van strategische samenwerken met voordelen voor de samenleving van het Guyana schild”. Minister Ramdin noemde hierbij Suriname, Brazilië en Guyana. In deze context zullen alvast initiële gesprekken gevoerd worden tijdens een drie landen summit die later dit jaar mogelijk in Suriname plaatsvindt en waarbij de aanwezigheid van de Braziliaanse president verwacht wordt.

“Wij kijken alvast uit naar het bezoek van president Bolsonaro”, zei minister Ramdin. Hij benadrukt dat Brazilië dan wel een groot buurland is, maar dat Suriname zich gelijkwaardig voelt. Minister Ramdin is blij dat de onderhandelingen als gelijkwaardige partners kunnen worden gevoerd. Hij zegt dat er op een respectvolle manier wordt gesproken over kwesties die relevant zijn voor het heel halfrond, zaken die met regionale stabiliteit te maken hebben, waaronder humanitaire kwesties zoals de situatie in Haiti. “Maar ook regionale economische samenwerking. Ik denk dat het voor ons allen goed kan zijn”, aldus de bewindsman.