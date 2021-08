Minister aanvaardt beëindiging overeenkomst Peneux, Cheryl Jubithana waarnemend directeur

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft de beëindiging van de overeenkomst van Robert Peneux als directeur van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) in Suriname aanvaard. Hij diende zelf de brief in en wenste met onmiddellijke ingang afstand van de functie te doen.

De minister had liever ruimte voor een goede overdracht, aangezien er eerder een afrondingsperiode met Peneux was afgesproken. Echter waardeert de minister zijn besluit, meldt de Surinaamse Communicatiedienst CDS.

Peneux heeft een goede ontwikkeling gebracht in het transformatieproces van het IOL naar een hbo-opleiding. De transformatie gaat onverstoord verder. Minister Levens had hiervoor een onderhoud met de Raad van Toezicht van het IOL. De raad werd ingelicht over het genomen besluit van de voormalig directeur en plannen voor het vervolg van de transformatie.

De brief van de docenten zal de minister spoedig beantwoorden. Dat is toegezegd aan de Raad van Toezicht en de huidige onderdirecteur. Cheryl Jubithana wordt aangesteld als waarnemend directeur, totdat er iemand in de functie benoemd wordt.