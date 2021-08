Illegale jonge Venezolaanse vrouw mishandeld door vriend

De 23-jarige Steven R. is afgelopen donderdag door de politie van het bureau Geyersvlijt op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Een jonge Venezolaanse vrouw deed aangifte van mishandeling tegen haar partner Steven meldt het Korps Politie Suriname.

Zij verklaarde aan de politie dat zij Steven leerde kennen bij een club, alwaar zij werkzaam was. Op een bepaald moment ontstond er een intieme relatie tussen hen, waardoor zij haar intrek nam bij Steven. Uit de relatie van een jaar en vier maanden, werd een kind geboren.

Vanaf de aangeefster ongeveer twee maanden in blijde verwachting was, werd zij door haar partner mishandeld. Echter heeft zij vanwege haar illegale status nooit eerder aangifte van de mishandelingen gedaan.

Aangezien zij de mishandelingen beu was, nam zij elders haar intrek. De jonge vrouw deed op dinsdag 27 juli de woning van Steven aan, om haar kind op te halen. Bij die gelegenheid werd zij flink afgetakeld door Steven en liep daarbij letsels op in haar gelaat. Het slachtoffer moest medisch worden behandeld en is voor verdere medische behandeling verwezen naar de KNO-arts.

De verdachte gaf tijdens de voorgeleiding toe zijn vriendin te hebben mishandeld, aangezien haar houding hem niet beviel. Steven is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter door de politie slot en grendel geplaatst.