Oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad overleden, verdachte schutter aangehouden

Oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad is vanochtend alsnog in het ziekenhuis overleden. Gisteravond is in de zaak een 34-jarige verdachte opgepakt in België, niet ver van de Nederlandse grens.

De politie Amsterdam meldde gisteren al dat Hoefdraad was overleden. De eenheid kwam daar later op terug en bood de familie excuses aan. Hoefdraad stierf uiteindelijk vanochtend in het ziekenhuis, zegt de politie nu.

Hoefdraad (35) raakte zondagochtend vroeg zwaargewond bij een feest in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost. Er zijn aanwijzingen dat hij een ruzie wilde sussen en dat een van de betrokkenen toen op hem heeft geschoten.

Een rechercheteam van district oost pakte het onderzoek direct op en mede dankzij getuigenverklaringen en een goed signalement ging het vizier naar een verdachte richting België. Met hulp van de Belgische politie en medewerking van de Belgische justitie werd de identiteit en de verblijfplaats van de verdachte bekend.

De verdachte, een man van 34 jaar oud is door Belgische politiemensen in een plaatsje vlakbij de grens met Nederland aangehouden. In afwachting van zijn overlevering aan het parket Amsterdam zit de verdachte gedetineerd in België.