Eierendief aangehouden na informatie van alerte buurtbewoners

De bekende van de politie Miquel N. is afgelopen donderdag door de politie van het bureau Geyersvlijt ter zake diefstal van eieren opgespoord en aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde Soerindra M. heeft een stand voor zijn woning aan de Tourtonnelaan en verkoopt onder andere levensmiddelen. In de maand mei en de eerste week van juni 2021 kwam de standhouder tot de ontdekking dat zijn eieren waren weggenomen.

Alerte buurtbewoners hielden de benadeelde voor, wie degene was die de eieren had gestolen. Uit vrees dat de situatie uit de hand kon uitlopen voor de getuigen, deed de benadeelde in eerste instantie geen aangifte.

Het ging de benadeelde zijn verstand te boven, hoe een wachter die in de nabije omgeving van de stand zat niets van de diefstal had opgemerkt. Hierdoor besloot hij toch in de maand juni aangifte te doen.

Na uitgewerkte informatie, spoorde de politie Miquel op en werd hij in het werkressort van politie Geyersvlijt aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte achter slot en grendel geplaatst.