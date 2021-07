VIDEO: Verbazing om drukte bij mall; vechtpartij uitgebroken

In Suriname hebben grote groepen jongeren zich zaterdagavond verzameld bij de Hermitage Mall. Dat is ook te zien in onderstaand filmpje van een Facebook gebruiker, die eerder ter plekke live ging. Het is niet duidelijk waar de jongeren op af zijn gekomen.

Buurtbewoners hebben met grote verbazing kennis genomen van de drukte. Het is de eerste keer sinds de lockdown dat het zo druk is bij de mall.

Omdat de gezondheidsmaatregelen niet werden gehandhaafd werd er contact met de Surinaamse politie opgenomen. Die gaf aan al op de hoogte te zijn en kwam na een uur ter plaatse.

Aan het begin van het filmpje hieronder is te zien dat er een vechtpartij uitbrak. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een uur later weer een gevecht is uitgebroken en dat de politie weer zou zijn ingeschakeld.

Bekijk hier de beelden die wij geplaatst hebben met toestemming van de maker: