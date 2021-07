ECD merkt zekere mate van bewustwording bij winkeliers in Para

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie (EZ), heeft tijdens reguliere controles in het district Para geconstateerd dat winkeliers zich houden aan de vergunningsvoorwaarden. Vooral het aanbrengen van prijzen op basisgoederen dat een van de opgenomen vereisten is in de vergunning, werd vroeger veel nagelaten. Volgens de hoofdprijscontroleur derde klasse van de ECD, Bienvenido Van de Lisle, brengen de winkeliers langzamerhand daar verandering in.

De medewerkers van ECD in Suriname zijn al enkele weken samen met de politie bezig in het district om controles uit te voeren in diverse winkels. Op donderdag 29 juli was het controleteam in de gebieden La Vigilantia, Domburg en Accaribo. Tijdens de controles wordt onder meer erop toegezien dat winkeliers de artikelen in de winkels voorzien van prijzen en als ze de artikelen duur verkopen. Ook wordt er gelet op de geldigheid van de vergunningen en de hygiëne in de winkels. “We merken dat de winkeliers bewuster worden. In de afgelopen maanden waren er nogal veel winkels die geen prijzen op de basisgoederen aanbrachten. Nu zien we dat ze dat wel doen”, stelt Van de Lisle.

In La Vigilantia, Domburg en Accaribo heeft ECD geen noemenswaardige onregelmatigheden geconstateerd. Wel is er vorige week beslag gelegd op een partij basisgoederen in een winkel op Republiek. Daar werden geen prijzen aangeduid op de basisgoederen. Van de Lisle geeft aan dat bij de reguliere controles er allereerst de vergunning van de winkelier wordt opgevraagd en vervolgens worden de prijzen van de basisgoederen gecheckt. Ook andere goederen worden gecontroleerd. De verandering in het gedrag van de winkeliers heeft meer te maken met de reguliere controle die er gevoerd wordt door de ECD. Regelmatig krijgen de winkiers aanwijzingen en waarschuwingen van de dienst om zich te houden aan de vergunningsvoorwaarden.

“Als er prijsopdrijvingen wordt geconstateerd, vragen we naar de inkoopbonnen. Aan de hand van de inkoopbonnen wordt de winstmarge die winkeliers moeten hanteren, berekend. De winstmarge is gesteld op 25 %. Als ze boven die marge zijn, wordt er opgetreden”, zegt Van de Lisle. Van de op beslaggelegde goederen maakt ECD een proces-verbaal op dat wordt doorgestuurd naar de hulpofficier van justitie. Die neemt het in behandeling bij het Surinaamse Openbaar Ministerie om vervolgens boetes op te leggen aan de winkeliers die zich schuldig maken.