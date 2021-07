Zelf voor vaccin kiezen bij vaccinatiedag Intercity Pont

Vandaag, zaterdag 31 juli, wordt er een grote vaccinatiedag gehouden bij Intercity Pont, hoek Pontbuiten en Pad van Wanica. De dag wordt georganiseerd door Stiwewa, Lions Club Kwatta en Intercity Pont zelf.

Van 10.00 uur tot 16.00 uur kan een ieder vanaf 18 jaar en ouder zich laten vaccineren aan de Nieuwe Zorgweg 6 in Suriname, naast het golfveld te Pontbuiten. Daar kan met terecht voor de eerste en tweede prik.

Bij deze vaccinatie kan men zelf kiezen uit Astra Zeneca of het Sinopharm vaccin. Een ID-kaart of rijbewijs is daarbij verplicht. Meer info op de flyer hieronder: