Protest tegen ontslag bondscoach Suriname

Bij het hoofdkwartier van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) aan de Letitia Vriesdelaan zal er vandaag geprotesteerd worden tegen het ontslag van Dean Gorré als bondscoach van Suriname. De protestactie is een initiatief van Stichting Belangen Behartiging Abrabroki en Omgeving (SBBAO).

Gorré is geen bondscoach meer van de Surinaamse nationale voetbalselectie omdat het SVB-bestuur om “moverende redenen” het besluit heeft genomen om de technische staf van de nationale selecties te ontbinden, is vrijdag gemeld in een persbericht.

Volgens de SBBAO kan het SVB-bestuur het niet maken om Gorré de laan uit te sturen, terwijl hij een uitstekende job heeft gedaan met Natio. Beweerd wordt dat er bij de SVB alleen maar grappenmakers zijn. Surinamers worden via social media opgeroepen om de protestactie massaal te ondersteunen.