5-jarige Arush uit ziekenhuis na belangrijke operatie

De zieke 5-jarige Arush Lachan uit Suriname, is uit het ziekenhuis nadat hij vorige week geopereerd werd in Nederland. Hij heeft nog een beetje hoofdpijn maar het gaat al stukken beter dan een paar dagen geleden. Dat heeft de familie donderdag laten weten.

Na de geboorte van Arush werd ontdekt dat een van zijn hersenkamers verstopt was. Hij heeft een waterhoofd en is al 9 keer geopereerd in Suriname. Na deze doneeractie kon hij deze maand eindelijk naar Nederland voor een belangrijke operatie.

Inmiddels heeft die operatie plaatsgevonden en is hij ontslagen uit het ziekenhuis. Daarbij is er voor de zekerheid een CT-scan gemaakt en daaruit blijkt dat alles is in orde is en hij thuis kan herstellen.

De speciale doneeractie heeft inmiddels bijna 14.000 euro binnen gebracht en loopt alleen vandaag en morgen nog. Donaties zijn dus nog steeds welkom en kunnen hier gegeven worden.