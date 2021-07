Gonini Development Foundation helpt Ashiana aan facelift

In opdracht van de Gonini People’s Party (GPP) zal verpleeg-en verzorghuis Ashiana in Suriname, een totale facelift ondergaan. Volgens Voorzitter Z.E. Siegried Jalink Sr. zal de Gonini Development Foundation staan achter de totale werkzaamheden welke uitgevoerd zullen worden. Aan directeur Brenda Van Daal van de instelling werd aangegeven, dat Ashiana een ‘wish list’ kan presenteren aan de Foundation, zodat er werk van gemaakt kan worden.

Voorzitter Jalink Sr. zegt dat er met Ashiana een bepaalde band is vanwege een familielid dat in het tehuis verbleef. Verder voelt de foundation zich geroepen om iets terug te doen voor de senioren die in het verleden heel hard gewerkt hebben voor land en Surinaamse volk, waarbij ze nu het allerbeste verdienen. Door Ashiana aangenamer te maken zal Gonini Development foundation invulling hieraan geven.

Donderdagmiddag heeft de organisatie een rondleiding gehad van de directie, waarbij in kaart gebracht is wat, waar en hoe de verandering eruit zal moeten zien. Het bedrijf dat de werkzaamheden zal uitvoeren is Surgoed. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de totale renovatie, infrastructuur, inrichting van de kamers en kantoorruimten maar bovenal het onderhoudt na het geheel.

Voor directeur Brenda Van Daal van Ashiana lijkt dit op haar droom die eindelijk verwezenlijkt zal worden. Zij is daarom zeer verheugd naar de uitkomst. Om alvast de daad bij het woord te voegen overhandigde voorzitter Jalink Sr. een som van srd 15.000 aan Ashiana’s directeur voor de aankoop van voedingsmiddelen voor de senioren van het tehuis.