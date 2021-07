Regering zoekt oplossing overmaking collegegelden studenten Cuba

Surinaamse studenten in Cuba hebben geruime tijd geen collegegelden ontvangen vanuit Suriname, omdat er door de Surinaamse overheid moeilijk overmakingen gedaan kunnen worden naar Cuba.

“Het is niet zo gemakkelijk om geld getransfereerd te krijgen naar Cuba en er worden nu naar andere mogelijkheden gekeken. Mogelijk is om via China geld overgemaakt te krijgen naar de studenten in Cuba. Maar wij gaan ze niet in de steek laten, wij zijn continu bezig onze mensen daar te ondersteunen”.

Zo sprak minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning dinsdag in het parlement tijdens de beantwoording van vragen van DNA-leden over de actuele situatie in Suriname. De minister gaf aan dat er alle mogelijke manieren worden bekeken om de overmaking te doen naar de studenten.

Vicepresident Ronnie Brunswijk zei dat de studenten sinds november vorig jaar dreigden uit hun appartementen gezet te worden. Hij is vanaf dat moment ingekomen. Persoonlijk heeft hij 9 maanden voor 21 studenten USD 500,- per maand betaald aan verblijf en voeding. Slechts de collegekosten moeten betaald worden.

Doordat de collegegelden voor een langere periode niet zijn betaald, kunnen bepaalde studenten geen examen maken. De Raad van Minister (RvM) heeft intussen goedgekeurd dat de collegegelden door de staat Suriname betaald zullen worden, maar de overmaking is het probleem. Brunswijk vroeg minister Achaibersing zich ervoor in te zetten dat de collegegelden gauw overgemaakt worden naar Cuba.