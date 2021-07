Inbreker verschuilt zich in vliering bij aankomst politie

Een 41-jarige inbreker hield zich in het weekend schuil in de vliering van een woning in Paramaribo, toen hij merkte dat de ingeschakelde politie ter plaatse was. De sterke arm wist hem toch te vinden in de vliering en aan te houden.

De verdachte had ingebroken in het huis dat onbewoond is, omdat de eigenaar in Nederland is. Er is een beheerder die de plaats controleert, maar dat weerhield de inbreker niet.

Een buurtbewoner merkte op dat de verdachte bezig was in te breken. Hij schakelde meteen de politie in die naar de plaats ging voor een onderzoek.

Het bleek dat de man de achterdeur had opengebroken en goederen uit het pand al had klaargelegd om mee te nemen.

De man werd overgebracht naar het politiebureau. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.